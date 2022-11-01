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Amerika’da yaşayan Türk bir günlük UBER kazancıyla sepeti doldurdu

Amerika’da yaşayan Aslan Osman isimli bir TikTok kullanıcısı, sadece bir günlük UBER şoförlüğü yaparak kazandığı parayla, bir aylık market alışverişi yaptı. Sosyal medya paylaştığı o video gündüm oldu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 15:26
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Amerika’da yaşayan bir Türk sadece bir günlük UBER kazancıyla market sepetini doldurdu

Amerika’da yaşayan Türk bir günlük UBER kazancıyla sepeti doldurdu
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Amerika’da yaşayan Aslan Osman isimli bir Tiktok kullanıcısı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Videoda Osman, bir Türk marketinde alışveriş yapıyordu.

Bir günlük Uber parasına aylık alışverişin yapıldığını söyleyen Aslan Osman 256 dolara neredeyse tüm sepetini doldurdu.

Yayınlanan video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce kez izlendi.

Videoda Osman, “Amerika’da Türk marketinden bir aylık market alışverişi. Burası toptan alışveriş yapabileceğiniz bir Türk marketi” dedi. Marketin içerisine girdikten sonra Türk bayrağını göstererek “bayrağımızın güzelliği” diyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sonrasında bazı ücretlerin fiyatlarını da söyleyerek marketten neler aldığını tek tek gösterdi.

Osman videonun sonunda bir günlük UBER kazancından sonra bu alışverişin kolaylıkla yapılabildiğini söyledi.

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Abbas
1.11.2022 16:08
Onlar bu dünya, biz ise öbür dünya için yaşıyoruz !!  
 
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