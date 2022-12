Wall Street Journal tarihinde bir ilk

Gazetenin sahibi Rupert Murdoch’s News Corp., Tucker'ın 2023'ün şubat ayında görevi Matt Murray'den devralacağını duyurdu. Murray, 4 yıldır gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapıyordu.

Tucker, 2020'de Sunday Times'ın editörü olmuş ve verdiği söyleşilerde medya için dijital büyümenin öneminden söz etmişti.

2007'de Times ekibine katılan Tucker, gazetedeki görevine ekler editörü olarak başlamış, daha sonra da günlük ek Times2'nin editörü olmuştu. 2012'de Tucker, editöryal direktörlüğe terfi edildi.

EMMA TUCKER KİMDİR

Tucker, 24 Ekim 1966'da Londra, İngiltere'de doğdu. Ailesi Nicholas Tucker ve Jacqueline Anthony'dir. Doğu Sussex, Lewes’deki Walllands School ve Priory School'a gitti. Galler'deki Atlantic College'a girmek için başvurdu. Londra, Mecklenburgh Meydanı'ndaki bir röportaja katıldı ve burada kendisine Montezuma, New Mexico, ABD’deki Armand Hammer United World College of the American West'te (UWC-ABD) okuma fırsatı teklif edildi . Altı hafta sonra UWC-ABD'de okumak için burs kazandı ve 1983'te 16 yaşından 1985'e kadar UWC'ye katıldı. Daha sonra, "Başlangıçta çok vatan hasreti çekiyordum ama orada inanılmaz bir iki yıl geçirdim. Hız, yaşam, bakış açısı, her şeyde tam bir değişiklikti" dedi. Daha sonra University College, Oxford'da Felsefe, Politika ve Ekonomi okudu.