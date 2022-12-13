13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Wall Street Journal tarihinde bir ilk

İngiltere merkezli Sunday Times'ın editörlüğünü yapan İngiliz gazeteci Emma Tucker, ABD merkezli finans yayını Wall Street Journal'ta bir ilk yaşandı. Şirket 133 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın genel yayın yönetmeni terfi ettirdi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:33
Takip Et

Wall Street Journal'a ilk kez bir kadın genel yayın yönetmen geldi

Wall Street Journal tarihinde bir ilk
+
Aa
-

Gazetenin sahibi Rupert Murdoch’s News Corp., Tucker'ın 2023'ün şubat ayında görevi Matt Murray'den devralacağını duyurdu. Murray, 4 yıldır gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapıyordu. 

Tucker, 2020'de Sunday Times'ın editörü olmuş ve verdiği söyleşilerde medya için dijital büyümenin öneminden söz etmişti. 

2007'de Times ekibine katılan Tucker, gazetedeki görevine ekler editörü olarak başlamış, daha sonra da günlük ek Times2'nin editörü olmuştu. 2012'de Tucker, editöryal direktörlüğe terfi edildi.

EMMA TUCKER KİMDİR

Tucker, 24 Ekim 1966'da Londra, İngiltere'de doğdu. Ailesi Nicholas Tucker ve Jacqueline Anthony'dir. Doğu Sussex, Lewes’deki Walllands School ve Priory School'a gitti. Galler'deki Atlantic College'a girmek için başvurdu. Londra, Mecklenburgh Meydanı'ndaki bir röportaja katıldı ve burada kendisine Montezuma, New Mexico, ABD’deki Armand Hammer United World College of the American West'te (UWC-ABD) okuma fırsatı teklif edildi . Altı hafta sonra UWC-ABD'de okumak için burs kazandı ve 1983'te 16 yaşından 1985'e kadar UWC'ye katıldı. Daha sonra, "Başlangıçta çok vatan hasreti çekiyordum ama orada inanılmaz bir iki yıl geçirdim. Hız, yaşam, bakış açısı, her şeyde tam bir değişiklikti" dedi. Daha sonra University College, Oxford'da Felsefe, Politika ve Ekonomi okudu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
3
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
4
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
5
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
6
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.