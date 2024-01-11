New York Belediyesi altında tünellerin bulunduğu sinagogları tahliye edecek

New York Belediyesi İskan Dairesi Basın Sözcüsü Andrew Rudansky, haber ajansı The Associated Press'e yaptığı açıklamada, geniş kapsamlı incelemelerden sonra tünellerin üstündeki sinagog ve çevresindeki bazı binaların güvenlik gerekçesiyle tahliye edileceğini duyurdu.

Rudansky, tünellerin sinagogun arkasındaki iki katlı bir binada yapısal sorunlara neden olduğu ve söz konusu bina için de tahliye kararı alındığını ifade etti.

Sinagogun ve bazı binaların altındaki tünellerin yasa dışı olarak açıldığına işaret eden sözcü, bu tünellerde moloz, pislik, yatak ve bazı aletler bulunduğu bilgisini paylaştı.

Rudansky ayrıca tahliye işleminin gerçekleştirmesinin ardından binalarda güçlendirme çalışmaları yapılacağını kaydetti.

NEW YORK'TA SİNAGOGUN ALTINDA TÜNELLER YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga düzenlenen polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu ortaya çıktı.

Polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek hedefiyle veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diğer yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu ileri sürüldü.

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkat çekti.