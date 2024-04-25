New York Borsası büyüme verilerine tepki olarak düşüşle kapandı

Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti.

Kapanış Rakamları

Dow Jones Endeksi: %0,98 düşüşle 38.085,80 puan

S&P 500 Endeksi: %0,46 düşüşle 5.048,42 puan

Nasdaq Endeksi: %0,64 düşüşle 15.611,76 puan

Büyüme Verileri

ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde %1,6 artarak beklentileri karşılayamadı. Bu oran, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu.

Enflasyon Baskısı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %3,4, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise %3,7 artış göstererek enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti.

Faiz Oranları

Büyüme verilerinin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %4,74'e yükselerek geçen yıl kasım ayı başından bu yana en yüksek seviyesini gördü ve daha sonra %4,70 seviyesinde dengelendi.

İşsizlik Maaşı Başvuruları

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 20 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5 bin azalışla 207 bine geriledi.

Analistler, büyüme beklentilerinin altında kalmasına rağmen iş gücü piyasasının hala "sıkı" olduğuna ve bunun Fed'in faiz indirimlerini ertelemesine imkan verebileceğine dikkat çektiler.