New York Borsası büyüme verilerine tepki olarak düşüşle kapandı

Kaynak: AA
New York Borsası büyüme verilerine tepki olarak düşüşle kapandı
New York borsası, ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyüme oranının beklentilerin altında kalmasının ardından düşüşle günü tamamladı.

Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti.

Kapanış Rakamları

Dow Jones Endeksi: %0,98 düşüşle 38.085,80 puan

S&P 500 Endeksi: %0,46 düşüşle 5.048,42 puan

Nasdaq Endeksi: %0,64 düşüşle 15.611,76 puan

Büyüme Verileri

ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde %1,6 artarak beklentileri karşılayamadı. Bu oran, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu.

Enflasyon Baskısı

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %3,4, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise %3,7 artış göstererek enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti.

Faiz Oranları

Büyüme verilerinin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %4,74'e yükselerek geçen yıl kasım ayı başından bu yana en yüksek seviyesini gördü ve daha sonra %4,70 seviyesinde dengelendi.

İşsizlik Maaşı Başvuruları

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 20 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5 bin azalışla 207 bine geriledi.

Analistler, büyüme beklentilerinin altında kalmasına rağmen iş gücü piyasasının hala "sıkı" olduğuna ve bunun Fed'in faiz indirimlerini ertelemesine imkan verebileceğine dikkat çektiler.

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