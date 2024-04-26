Japonya Merkez Bankası pas geçti

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Cuma günü para politikası toplantısı sonrasında politika faizini değiştirmeyerek ve gösterge politika faizini yüzde 0-yüzde 0,1 aralığında sabit tuttu. Bu, ekonomistlerin beklentilerine paralel oldu.
Hareket bekleniyordu ancak bu, Tokyo'nun Nisan enflasyonunun beklenenden düşük açıklanmasından sonra geldi.
Çekirdek enflasyon oranı, ekonomistlerin yüzde 2,2'lik beklentilerine oranla yüzde 1,6 düzeyindeydi.
Ayrıca BoJ mart ayı kararıyla tahvil alımlarına devam edeceğini belirtti.
BoJ'dan yen hakkında bir değerlendirme yapılmadı.
Para birimi, karardan sonra Cuma günü dolar karşısında 156 puanını aşarak ve en son 156,11 seviyesinde geldi.
Japonya Merkez Bankası çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2.4’ten yüzde 2.8’e yükseltti.
Japonya Merkez Bankası bu sene için büyüme tahminini yüzde 1.2’den yüzde 0.8’e revize etti.