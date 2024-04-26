Japonya Merkez Bankası pas geçti

Japonya Merkez Bankası pas geçti
Kaynak: Haber Merkezi
Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmeyerek 2024’de daha yüksek enflasyon bekliyor.
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) Cuma günü para politikası toplantısı sonrasında politika faizini değiştirmeyerek ve gösterge politika faizini yüzde 0-yüzde 0,1 aralığında sabit tuttu. Bu, ekonomistlerin beklentilerine paralel oldu.

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Hareket bekleniyordu ancak bu, Tokyo'nun Nisan enflasyonunun beklenenden düşük açıklanmasından sonra geldi.

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Çekirdek enflasyon oranı, ekonomistlerin yüzde 2,2'lik beklentilerine oranla yüzde 1,6 düzeyindeydi.

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Ayrıca BoJ mart ayı kararıyla tahvil alımlarına devam edeceğini belirtti.

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BoJ'dan yen hakkında bir değerlendirme yapılmadı.

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Para birimi, karardan sonra Cuma günü dolar karşısında 156 puanını aşarak ve en son 156,11 seviyesinde geldi.

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Japonya Merkez Bankası çekirdek enflasyon tahminini yüzde 2.4’ten yüzde 2.8’e yükseltti.

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Japonya Merkez Bankası pas geçti 8

Japonya Merkez Bankası bu sene için büyüme tahminini yüzde 1.2’den yüzde 0.8’e revize etti.

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