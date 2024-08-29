New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde kayıpla yüzde 0,39 azalarak 41.091,42 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 5.592,18 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,12 kayıpla 17.556,03 puana indi.

Yatırımcılar, Nvidia'nın üç aylık bilançolarını yakından takip ederken, bu raporların sadece Nvidia hisselerini değil, genel olarak teknoloji sektörü ve piyasanın genelini de etkileme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyorlar. Nvidia'nın hisseleri, günü yüzde 2'nin üzerinde bir kayıpla tamamlarken, diğer büyük teknoloji şirketleri ve yarı iletken devleri de benzer şekilde düşüş yaşadı.

Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri sırasıyla yüzde 0,5 ile yüzde 1,7 arasında değer kaybetti. Çip sektöründe ise Broadcom, AMD, Qualcomm ve Intel gibi önemli oyuncuların hisseleri yüzde 1,2 ile yüzde 2,8 arasında geriledi.

Makroekonomik veriler cephesinde, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,44 ile Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, mortgage başvurularında yüzde 0,5'lik bir artış kaydedildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, Fed'in eylül ayında yapılacak toplantıda faiz oranlarını düşürmesine kesin gözüyle bakıldığını belirtti. Hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin, yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceğini belirten analistler, özellikle cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları raporunun, Fed'in faiz indirimlerinin hızını ve büyüklüğünü belirleme konusunda önemli ipuçları sağlayabileceğine işaret etti.