New York borsası haftaya düşüşle başladı

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 42.289,51 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 5.737,8 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 18.080,11 puana geriledi.

Geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen istihdam verilerinin ardından, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine odaklanıldı. ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e geriledi. Eylülde istihdam artışı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, işsizlik oranı son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Güçlü istihdam verileri, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentileri artırdı. Bu gelişmelerle birlikte, Fed'in kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 90'a çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4'ün üzerine yükseldi.

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, jeopolitik gelişmelerin de piyasalar üzerinde etkili olduğu vurgulandı.

Bu hafta bilanço sezonunun başlayacağına dikkat çeken analistler, JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, PepsiCo, Delta Air ve Domino's Pizza gibi büyük şirketlerin finansal sonuçlarının izleneceğini bildirdi. Ayrıca, Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağı belirtildi.