﻿New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artarak 33.941,21 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 3.964,87 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,21 azalarak 10.998,02 puana geriledi.

Analistler, Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle mayıstan bu yana ilk ölümün gerçekleşmesi nedeniyle piyasaların dün olumsuz etkilendiğini, bugün ise bu olumsuz havanın kısmen dağıldığını belirtti.