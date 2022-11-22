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New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artarak 33.941,21 puana çıktı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 19:09
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artarak 33.941,21 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 3.964,87 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,21 azalarak 10.998,02 puana geriledi.

Analistler, Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle mayıstan bu yana ilk ölümün gerçekleşmesi nedeniyle piyasaların dün olumsuz etkilendiğini, bugün ise bu olumsuz havanın kısmen dağıldığını belirtti.

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