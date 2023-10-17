New York borsası karışık seyirle kapandı

Dow Jones endeksi yüzde 0,04 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 düştü.

Perakende satışlar sıcak geldi

ABD’de perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla 704,9 milyar dolar oldu. Beklentilerin üzerinde gelen veri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı endişelerini artırdı. ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi, perakende verileri sonrasında yüzde 4,8’i aştı.

Orta Doğu’da gerilim sürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde bir hastaneyi bombalaması sonucu 500 kişinin ölmesi, Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırdı. Türkiye ve dünyadan büyük tepki çeken saldırının ardından petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı bugün 90 doların üzerinde seyrederken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1’e yakın artarak 85 doları aştı.

Şirket bilançoları izlendi

New York borsasında şirketlerin finansal sonuçları yayımlanmaya devam etti. Bugünkü bilançosundan beklenenden daha iyi sonuçlar açıklayan Bank of America’nın hisseleri yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığının Çin’e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına ilişkin kısıtlamaları sıkılaştırma planını duyurmasının ardından Nvidia’nın hisseleri yüzde 5’e yakın değer kaybetti.