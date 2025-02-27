New York Borsası yükselişle başladı: Dow Jones 43 bin 500 puanı geçti (27 Şubat 2025)

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artarak 43.516,44 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 5.981,88 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,72 artışla 19.212,36 puana çıktı.

Yatırımcılar, Nvidia'nın finansal sonuçları ve açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının ticaret savaşlarının derinleşebileceğine yönelik endişeleri artırdığına dikkat çekti. Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin durdurulmayacağını, Avrupa Birliği'ne ise yüzde 25 tarife uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bugün yayımlanan verilere göre, ABD ekonomisi 2024’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü ve beklentileri karşıladı. Gıda ve enerji harcamalarındaki değişiklikleri dışarıda tutarak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye yükseldi. İşsizlik başvuruları ise 22 Şubat ile biten haftada 242 bine çıkarak beklentileri aştı.

Diğer yandan, dayanıklı mal siparişleri ocakta yüzde 3,1 artarak beklentileri geçti. Bu gelişmelerle, ABD'deki 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,30'a yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (27 Şubat 2025)

Nvidia'nın gelirleri, 26 Ocak'ta sona eren üç aylık dönemde yıllık yüzde 78 artarak 39,3 milyar dolara, net karı ise yüzde 80 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı. Şirketin geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Nvidia, mevcut çeyrek için 43 milyar dolar gelir beklentisi açıkladı.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 2 değer kazanarak güne başladı. Diğer çip üreticilerinden Broadcom ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri ise yüzde 1 civarında yükseldi.

New York Borsası yükselişle başladı: Dow Jones 43.635 puanı geçti (26 Şubat 2025)