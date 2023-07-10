New York'ta meydana gelen sellerde 1 kişi öldü

ABD'nin New York eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağmurların yol açtığı seller sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti, kayıp kişiler için arama çalışmaları devam ediyor.

New York'ta meydana gelen sellerde 1 kişi öldü

AA

The New York Times'ın haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi, Hudson Vadisi'nin bazı yerlerine metrekareye 130 ila 200 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

Yetkililer, yağışların yol açtığı sel sebebiyle eyaletteki bazı sokakların su altında kaldığını, yolda mahsur kalan araçlar için kurtarma çalışmaları yapıldığını ve ilk belirlemelere göre 30 yaşlarında bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Kathy Hochul, kayıp kişiler için arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Yağışlar, Orange County bölgesinde bulunan harp akademisi "West Point"i de sular altında bıraktı.

Vali Hochul, selin en fazla etkili olduğu Orange County bölgesindeki Orange ve Ontario ilçelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

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