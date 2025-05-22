Newsweek’in utanç veren övgüsü!

ABD'nin Newsweek dergisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güçlü adamlarından biri ve Trump'ın müttefiki oldu" başlığıyla yayımladığı makalede, Tayyip Erdoğan'ın uluslararası düzlemdeki ve küresel diplomasideki güçlü adımlarıyla giderek "küresel bir lidere" dönüştüğünü yazdı.

AA’nın haberine göre Newsweek dergisinin kıdemli dış politika ve ulusal güvenlik yazarı Tom O'Connor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece son bir haftada PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesi ile Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırması konusunda ciddi roller oynadığını kaydetti ve Trump’ı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmeye de Erdoğan’ın ikna ettiğini yazdı.

Makalede, yine son günlerde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yaparak küresel ölçekte nasıl önemli bir diplomasi aktörü olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu da vurgulandı.

Makalede, yazar O'Connor'a açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın görüşlerine de yer verildi.

Erhan, Türk-Amerikan ilişkileri bağlamındaki süreci, "Sayın Trump O'na dostum diyor ve Türkiye'nin, Trump yönetimi altında ABD ile işbirliği yapmak için hem bölgesel hem de küresel düzeyde kilit bir aktör olmasını istiyor. Bu yeni dönemin iki ülkenin de faydasına olacağını düşünüyorum." sözleriyle değerlendirdi.

Makalede Trump’ın Netanyahu’ya “Erdoğan adında bir adamla harika bir ilişkim var. Ben ondan hoşlanıyorum, o da benden hoşlanıyor. Türkiye ile yaşadığınız herhangi bir sorunu, makul olduğunuz sürece çözebileceğimi düşünüyorum. Makul olmak zorundasınız, biz de makul olmalıyız." dediği de hatırlatıldı.

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Kısaltarak verdiğim bu haber, Türkiye’de bütün yandaş medya kanallarında sanki bir övgüymüş gibi birinci haber olarak kullanıldı... “Sanki” diyorum çünkü Tom O'Connor adlı yazar ve görüş bildiren herkes, Erdoğan’ın “Trump’ın dostu” olarak öne çıkması üzerinde duruyor. Trump, bu dostluğun nasıl yürüdüğünü defalarca açıkladı ve “Erdoğan ne istersem yapıyor. Rahip Brunson’ı bırak dedim bıraktı” gibi laflar etti.

Bütün dünya biliyor ki Rahip Brunson, PKK’ya gizli destek veren bir ajandı...

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Erdoğan, Suriye’de ABD projesini uyguladı. Dünyanın dört bir tarafından gönderilen teröristlerin çoğu Türkiye üzerinden Suriye’ye girdi ve bu ülkede iç savaş başlattı. Teröristlerin bir kısmına ABD organizasyonuyla ve eğit-donat projesi kapsamında Türkiye’de askeri eğitim verildi. Muhalif denilen gruplara “lojistik destek” verdiklerini bizzat Erdoğan açıkladı. ABD’nin yetiştirdiği bir ajan olduğu ortaya çıkan Colani takma adlı Ahmet Şara ve İŞİD’den kopma örgütü HTŞ, Rusya’nın bütün itirazlarına rağmen, İdlib’de yıllarca Türkiye tarafından korundu ve desteklendi. ABD öyle istiyordu. Sonuçta, yine istihbarat faaliyetleriyle Suriye ordusunun kilit adamları satın alındı ve Şara, İdlib’den Şam’a kadar pikaplarla götürdüğü 10-15 bin militanla Suriye yönetimini devraldı. Şimdi de ABD Dışişleri Bakanı, Suriye’de haftalar içinde bir iç savaş daha çıkacağını söylüyor.

Bu arada, Türkiye’nin “yardım ediyoruz” dediği Türkmenlerin hiçbir yerde adı geçmiyor ama Suriye PKK’sı olan PYD/YPG, ABD’nin verdiği SDG adıyla Suriye’de yeni rejimin kurucu ortağı olacak. Türkiye’nin maaş dağıttığı Özgür Suriye Ordusu ne oldu sahi?

Erdoğan yönetiminin Suriye politikası bununla bitmiyor. Milyonlarca Suriyelinin Türkiye’ye kabul edilmesiyle, tarih de çarpıtılarak, Abdullah Öcalan’ın seslendirdiği, gerçekte Bernard Lewis’in geliştirmiş olduğu Ortadoğu kimliğine dayalı bir Türk-Arap-Kürt konfederasyonunun alt yapısı hazırlanıyor. PKK’nın silah bırakması oyunu, Türk kamuoyunu, “Terörsüz Türkiye” projesine ikna etmek içindir. Lozan’ı ve 1924 Anayasası’nı sadece PKK reddetmiyor ki, AKP de uzun yıllardır Lozan eleştirisi yapıyor. Öyle ki “Lozan Zafer mi, Hezimet mi?” adlı kitabın yazarı Fesli Kadir, AKP ideolojisinin temel taşıdır.

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Makalede görüşüne yer verilen Albay Rich Outzen, “Türkiye'nin jeopolitik yükselişi, 21. yüzyılın en önemli stratejik gelişmelerinden biri" derken “Uyandırmayın Türkleri, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde işlerini bitirmek üzereyiz” demiş oluyor ama bunu kaç kişi anlıyor?

Daha çok şey söylenebilir ama bu şartlarda Newsweek’in genç sayılabilecek yazarı Tom O'Connor’ın özellikle Suriye politikasından ve Trump ile dostluğundan dolayı, Erdoğan’ı över gibi yazması, Türkiye açısından utanılacak bir durumdur...