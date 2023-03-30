Neymar canlı yayında kumarda 1 milyon Euro kaybetti

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, online olarak oynadığı pokerde servet tutarında bir miktar para kaybettikten sonra ağlıyormuş gibi yaptı ve kahkahalara boğuldu.

Saatlerini bilgisayar başında geçiren ve oyun oynarken hamburger yemeği sevdiğini söyleyen Neymar, bu kez daha ciddi kayıpları olan bir alana yöneldi. Online pokere merak salan Brezilyalı futbolcu, dakikalar içinde 1 milyon Euro'dan fazla para kaybetti.

10 GÜNLÜK ÜCRETİNİ ÇÖPE ATTI

Kaybettiği paradan sonra ağlıyormuş ve sinirlenmiş gibi yapan Neymar, ardından kahkaha atmaya başladı.

31 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 günlük ücretini dakikalar içinde çöpe attı. Neymar'ın ilginç tavırları Fransız basınında büyük tepki çekerken, dünya basını da bu olaya geniş yer verdi.