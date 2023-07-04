Neymar'a belediyeden 4 ayrı suçtan ceza

Neymar'a Brezilya'nın Mangaratiba kasabasında bulunan villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa ettiği için 3.3 milyon dolar para cezası kesildi.

Neymar'a belediyeden 4 ayrı suçtan ceza

Brezilya'da Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki Mangaratiba kasabasındaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden Neymar ağır bir ceza aldı.
4 ayrı çevre suçu işlediği kararlaştıran yıldız oyuncuya, 3.3 milyon dolar para cezası verildi.
31 yaşındaki Neymar, Sporx'in haberine göre "Çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi", "Nehir suyunun izinsiz olarak alınması ve yönünün değiştirilmesi" ve "İzinsiz olarak arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi" şikayetlerinden dolayı suçlu bulundu.
Neymar, Mangaratiba'daki villasını 2016 yılında satın aldı. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen villada helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve kondisyon merkezi de var.

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