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NFT piyasası tam anlamıyla çöktü. Düşüş yüzde 97

NFT’lerin işlem hacimleri, bu yıl Ocak ayındaki rekor seviyeden yüzde 97 düştü.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 19:52
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NFT piyasası tam anlamıyla çöktü. Düşüş yüzde 97

NFT piyasası tam anlamıyla çöktü. Düşüş yüzde 97
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Blok zincirlere kaydedilen dijital sanat ve koleksiyonlar olan NFT’lerin işlem hacimleri, bu yıl Ocak ayındaki rekor seviyeden yüzde 97 düştü.

Dune Analytics'ten alınan verilere göre, NFT işlem hacmi 2022'nin başında 17 milyar dolar seviyesinden Eylül ayında 466 milyon dolara düştü.

Bloomberg HT'deki haberde NFT çılgınlığındaki bu çöküşün, hızla sıkılaşan para politikalarının, spekülatif varlıkları negatif bir şekilde etkilemesiyle kripto sektöründe yaşanan 2 trilyon dolarlık yok oluşun küçük bir parçası olarak göze çarptığı ifade edildi.

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