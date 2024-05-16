Bitlis ve Mardin'de eylemlere geçici yasaklama

Açıklamada, "16 Mayıs 2024 tarihinde Kobani olaylarına dair verilen hapis cezaları sonucunda sosyal medya üzerinden protesto çağrıları yapıldığı ve kanunsuz eylemlerin gerçekleşebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 16 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 4 gün boyunca, Bitlis coğrafi sınırları içinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler ile ilgili yasaklama getirilmiştir" denildi.

Aynı zamanda Mardin Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, 16 Mayıs'tan itibaren 20 Mayıs'a kadar kent genelinde toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu.

Her iki valilik de, bu yasaklamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını engellemek ve kamu düzenini korumak amacıyla alındığını belirtti.