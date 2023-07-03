Nick Kyrgios Wimbledon'dan çekildi

Geçen senenin finalisti Nick Kyrgios, bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sene Wimbledon'a katılmayacağını açıkladı.

Nick Kyrgios Wimbledon'dan çekildi

Yazılı açıklamada bulunan Kyrgios, bileğinde tespit edilen yırtık nedeniyle Wimbledon'da mücadele edemeyeceğini belirtti.

Geçen yıl düzenlenen Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'e 3-1 yenilen dünya 33 numarası Kyrgios, bugün başlayan organizasyonun favorileri arasında gösteriliyordu.

Ocak ayında dizinden ameliyat edilen Kyrgios, uzun bir süredir kortlardan uzak kalmış ve geçen ay Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık turnuvasıyla tenise dönmüştü. Avustralyalı tenisçi, İspanya'nın Mallorca kentinde düzenlenen turnuva öncesi antrenmanlarda bu kez bileğinden sakatlanmıştı. (AA)

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