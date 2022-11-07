Ünlü bilim insanının yanlışları ortaya çıktı. Bir güvercine aşıktı

Alternatif akım çalışmaları konusunda ünlü bilim insanı Nikola Tesla öne çıkmış ve gerek mucitliği gerek makine mühendisliği gerekse fizikçiliğiyle dikkat çekmiştir.

Ancak hiç kimsenin kusursuz olmadığı bilinmekle birlikte Tesla da mükemmel değildi. Üstelik Tesla bu durumun da farkındaydı.

EİNSTEİN İLE AYNI FİKİRDE DEĞİLDİ

Görelilik hayranı olmayan ve onu "cahil insanların kral sandığı mora sarılı bir dilenci" olarak yorumlayan Tesla, "Ben uzayın hiçbir özelliği olamayacağı için eğri olamayacağını düşünüyorum. Tanrı'nın özellikleri olduğu da söylenebilir. O'nun yoktur, sadece nitelikleri vardır ve bunlar bizim yapımızdır. Sadece alanı dolduran madde ile uğraşırken özelliklerden bahsedebiliriz. Büyük cisimlerin mevcudiyetinde uzayın büküldüğünü söylemek, bir şeyin hiçbir şey üzerinde hareket edemeyeceğini söylemekle eşdeğerdir. Ben şahsen böyle bir görüşe katılmayı reddediyorum" demişti.

Tesla bu konuda haklı çıkmadı. Çünkü uzaydaki galaksiler ve diğer büyük nesneler, uzay-zamanı, teleskopları kullanarak görebileceğimiz şekilde bükebilir, arka plandaki nesneler bazen "yerçekimsel merceklenme" olarak bilinen olay ile büyütülmektedir.

BİR GÜVERCİNE AŞIKTI

Tesla, onu düzenli olarak ziyaret eden bir güvercine aşık olmak da dahil olmak üzere oldukça garip bir son birkaç yıl geçirdiğini açıkladı. Kuş hakkında “bir erkeğin bir kadını sevdiği gibi o güvercini sevdim” dedi ve ekledi: “Ve o da beni sevdi. O yanımda olduğu sürece, hayatımın bir amacı vardı.”

ELEKTRONLARA İNANMIYORDU

Elektrik (bir iletkenden elektronların akışı) üzerine yaptığı çalışmalar göz önüne alındığında bunun tuhaf olduğu kesin. Ancak Tesla elektronlara inanmıyordu, atomların evrenin en küçük yapı taşları olduğunu düşünüyor ve eğer daha küçük yapı taşları var olursa sadece mükemmel bir boşlukta olabileceklerini düşünmekteydi. 19. yüzyılın "eter" (ether veya aether) ile elektrik akımları ilettiği görüşünü savunuyordu.

ATOMUN BÖLÜNEBİLİR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Elektronlara inanmayan ve onu atomların bölünemeyeceği inancına yönlendirdi. "Atom enerjisi fikri bir yanılsamadır, ancak zihinlerde o kadar güçlü bir yer edinmiştir ki, 25 yıldır ona karşı vaaz vermeme rağmen, hala gerçekleştirilebileceğine inananlar var. En iyi icatlarımdan biri olarak kabul ettiğim 1896'da çıkardığım yüksek potansiyelli bir vakum tüpüyle yaptığım deneylerde atomları parçaladım. 4.000.000 ila 18.000.000 volt arasında değişen basınçlarla çalıştırdım. Daha yakın zamanlarda, büyük bilimsel öneme sahip birçok sonuç üretmesi gereken 50.000.000 volt için bir cihaz tasarladım" olarak özetliyordu.

Atom enerjisinin deneysel gözlemlerinin, parçalanma sürecine, mevcut teorilerden beklenebileceği gibi, böyle bir enerjinin serbest bırakılmasının eşlik etmediğini gördüğünü belirtmişti.

Atom ilk olarak 1932'de parçalandı.