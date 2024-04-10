Niğde Kayseri yolunda kaza: 8 yaralı

Kaynak: İHA
Niğde Kayseri yolunda kaza: 8 yaralı
Niğde Kayseri yolunda meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 2’si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

aw180764-02.jpg

Olay yerine emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw180764-01.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2'si çocuk olmak üzere 8 yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Kaçak yarış atı tren istasyonuna daldı Video
Kaçak yarış atı tren istasyonuna daldı
Sivasspor'da Trabzonspor maçı öncesi kırmızı alarm Spor
Sivasspor'da Trabzonspor maçı öncesi kırmızı alarm
Valiz hırsızı yakalandı Yerel Haberler
Valiz hırsızı yakalandı
Ankara'da dengeler değişti. Partilerin meclis üye sayıları netleşti Gündem
Ankara'da dengeler değişti. Partilerin meclis üye sayıları netleşti
Niğde’yi vuran sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yerel Haberler
Niğde’yi vuran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Celal Hanalp PFDK'ya sevk edildi Spor
Celal Hanalp PFDK'ya sevk edildi
İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri. Olympiakos maçı öncesi konuştu Spor
İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri. Olympiakos maçı öncesi konuştu