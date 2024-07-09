Niğde merkezli siber suç operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek ve şantaj" suçlarından aranan 10 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Eş zamanlı operasyonlar sonuç verdi

Niğde, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliden 7'sini yakalamayı başardı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi ise ifadesinin ardından salıverildi. Ekipler, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.