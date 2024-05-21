Niğde yolunda kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Niğde yolunda kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'nin Niğde yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki kamyonet çarpıştı. Kazada, Serdar Gün (37) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kayseri- Niğde yolu İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

İnşaat malzemesi taşıyan 06 DH 0838 plakalı kamyonetin sürücüsü Serdar Gün ile 38 GF 206 plakalı kamyoneti kullanan Mustafa Yıldırım Alparslan'ın araçları çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Ömer Gün, Yakup Gün ve Mustafa Mert Sağlam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serdar Gün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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