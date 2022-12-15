15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Niğde'de 182 litre sahte içki ele geçirildi

Niğde'de bir işyeri ve eve düzenlenen operasyonda 182 litre hazır sahte alkollü içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:29
Takip Et

Niğde'de 182 litre sahte alkol yakalandı: 3 gözaltı

Niğde'de 182 litre sahte içki ele geçirildi
+
Aa
-

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen 182 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri kaçak yollarla yurda sokan ya da satışını yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekiplerince bir işyeri ile 3 eve düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise sahte içki yapımında kullanılan 131 litre etil alkol, 73 aroma, 182 litre satışa hazır sahte alkollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
1
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
2
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
3
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
4
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
5
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
7
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
﻿Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
﻿Ruh sağlığı krizi büyüyor
﻿Ruh sağlığı krizi büyüyor
﻿Ruh sağlığı krizi büyüyor
﻿Bütçe kasımda 108.3 milyar lira fazla verdi
﻿Bütçe kasımda 108.3 milyar lira fazla verdi
﻿Bütçe kasımda 108.3 milyar lira fazla verdi
﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.