Niğde'de garip bir olay! Köy yolunu kapattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde'de garip bir olay! Köy yolunu kapattı

Niğde’de Ümit Demirkol, kendine ait araziden geçen yolun tapusunun kendisine ait olduğu iddia ederek yolu kapattı. Yola direk koyarak araç geçişini engelleyen Demirkol: “Yetkililerle defalarca görüştüm. Ancak çözüm üretilmedi. Bu olanda 5 dönümlük kaybım var” dedi.

Niğde merkeze bağlı Güllüce köyünde Ümit Demirkol kendine ait araziden geçtiğini iddia ettiği köy yolunu beton direk dikerek kapattı. Demirkol, arazisinden 5 dönüm kayıp yaşadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Merkeze bağlı Güllüce köyünde Ümit Demirkol, 21 dönümlük arazisinin 5 dönümlük kısmının köy yoluna gittiğini iddia etti, yola beton direk dikti. Yolun tapulu arazisinden geçtiğini ileri süren Demirkol, araç geçişini engelledi. Yıllardır süren mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerle defalarca görüştüğünü ancak çözüm üretilmediğini ileri süren Ümit Demirkol, son çare olarak yolu kapattığını söyledi. Bu yolun köye ulaşım sağlanan tek yol olmadığını da belirten Demirkol, "Amacım kimseyi mağdur etmek değil. Ancak yol nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük kaybım söz konusu. Anlaşmak istenirse çözüm için çaba gösteririm ancak mağduriyetim giderilmeli" dedi.

Güllüce köyü muhtarı Salim Güneş ise köy yolunun kapatılmasının kendileri için ciddi bir sorun olduğunu ve derhal çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Niğde'ye bu yoldan ulaşım sağladıklarını belirten köy sakinleri de mağdur olduklarını anlattı.

Niğde'de garip bir olay! Köy yolunu kapattı

Niğde'de garip bir olay! Köy yolunu kapattı

Niğde'de garip bir olay! Köy yolunu kapattı

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