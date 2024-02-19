Niğde'de hırsızlık operasyonu. 15 gözaltı 6 tutuklama

Kaynak: İHA
Niğde'de hırsızlık operasyonu. 15 gözaltı 6 tutuklama
Niğde’de Şubat ayının ilk 15 gününde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda hırsızlık şüphesi ile yakalanan 15 şahıstan 6’sı tutuklandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayının ilk 15 gününde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 4 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 8 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

3 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak 5 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine sevk edilirken, suça konu malzemeler ise sahiplerine verildi.

İşyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak ise olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde tasarruf olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemler yapıldı, suça konu olan bisiklet sahibine teslim edildi.

Bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 21 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ise yakalanarak ilgili birime teslim edildi.

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