Niğde'de hırsızlık operasyonu. 15 gözaltı 6 tutuklama

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayının ilk 15 gününde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 4 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 8 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

3 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak 5 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine sevk edilirken, suça konu malzemeler ise sahiplerine verildi.

İşyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak ise olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde tasarruf olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemler yapıldı, suça konu olan bisiklet sahibine teslim edildi.

Bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 21 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ise yakalanarak ilgili birime teslim edildi.