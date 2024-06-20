Niğde’de kuduz şüphesi olan köpeğin testi negatif çıktı

Kaynak: İHA
Niğde’de kuduz şüphesi olan köpeğin testi negatif çıktı

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında bir mahallenin karantinaya alınmasına neden olan köpeğin kuduz olmadığı belirlendi.

18 Haziran'da Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi’nde H.Ş. adlı vatandaş, bir sokak köpeği tarafından ısırıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış, köpek ise kısa süre sonra ölmüştü. Kuduz şüphesiyle köpekten alınan örnekler, analiz için Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi.

Sonuçlar belli olana kadar mahallenin karantinaya alınmasına, sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına ve belediye, muhtar ile hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları kontrol altında tutmalarına karar verildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle karantinaya alınan köpeğin test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

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