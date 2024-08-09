Niğde'de otomobil su kanalına düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Çayırlı köyünde meydana geldi. Himmetli köyünden Dündarlı beldesine seyir halindeki Rabia E. (23) yönetimindeki 51 ABU 480 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Rabia E. ile Semiha Ö. (43), Ümmügülsüm Ö. (16), Sudenaz Ö. (9), Umut Ali E. (1) ve Hicran Asel E. (6), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.