Niğde'de otomobil su kanalına düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Niğde'de otomobil su kanalına düştü: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Niğde'nin merkezine bağlı Çayırlı köyünde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili su kanalına düştü. Kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Çayırlı köyünde meydana geldi. Himmetli köyünden Dündarlı beldesine seyir halindeki Rabia E. (23) yönetimindeki 51 ABU 480 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Rabia E. ile Semiha Ö. (43), Ümmügülsüm Ö. (16), Sudenaz Ö. (9), Umut Ali E. (1) ve Hicran Asel E. (6), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw264274-01-001.jpg

aw264274-02-001.jpg

İlgili Haberler
Tırın çarptığı kamyonet durağa girdi: 1 yaralı
Tırın çarptığı kamyonet durağa girdi: 1 yaralı
Son Haberler
46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor Yaşam
46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor
Çekilin diye bağırıp kurşun yağdırdılar Gündem
Çekilin diye bağırıp kurşun yağdırdılar
Pendik’te İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım çalışmaları başladı Gündem
Pendik’te İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım çalışmaları başladı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti. Bunu yapanlar yandı Ekonomi
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti. Bunu yapanlar yandı
Minicik boşluktan bile geçen kedi viral oldu Video
Minicik boşluktan bile geçen kedi viral oldu
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Galatasaray'a büyük şok. Hatayspor öne geçti taraftar şaştı kaldı Spor
Galatasaray'a büyük şok. Hatayspor öne geçti taraftar şaştı kaldı