Niğde'de silahlı kavga: 2 yaralı, 1'i ağır

Olay, Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavga sırasında, Y.V.S. isimli şahıs, M.B. ve S.B. adlı kardeşlere silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Y.V.S.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.