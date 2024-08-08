Niğde'de silahlı kavga: 2 yaralı, 1'i ağır

Kaynak: İHA
Niğde'de silahlı kavga: 2 yaralı, 1'i ağır

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavga sırasında, Y.V.S. isimli şahıs, M.B. ve S.B. adlı kardeşlere silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kardeşleri ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Y.V.S.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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