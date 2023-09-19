Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. 14 ekip ve 59 personelle yapılan ve narkotik köpeklerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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Yapılan aramalarda; 53 gram çeşitli uyuşturucu madde, 3 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet 7,65 mm. çapında fişek, 4 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 24 şüpheliden 4’ü serbest bırakılırken 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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