Niğde'de zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: İHA
Niğde'de zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Niğde'de meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Niğde'de zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Niğde'nin Bor ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Bahçeli Beldesi mevkisinde meydana geldi. Duran G. yönetimindeki 51 KD 338 plakalı hafif ticari araç, H.Y. yönetimindeki 42 DYJ 44 plakalı tırla çarpıştı.

Ulukışla istikametinden Niğde istikametine seyir halinde olan G.B. yönetimindeki otomobil ise kaza yapan tır ile hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Duran G., otomobil sürücüsü G.B. ve 3 aylık olduğu öğrenilen G.B. sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Duran G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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