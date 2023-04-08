Fenerbahçe ABD'li yıldızını bırakmıyor

Editör: Ufuk Cingöz

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun 2025-2026 sezonunun sonuna kadar takımda olacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis’e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

13.3 VERİMLİLİK

Her iki forvet pozisyonunda forma giyebilen 2.03 boyundaki basketbolcu, bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 33 Avrupa Ligi maçında 10.5 sayı, 4.3 ribaunt, 1.5 asist, 1.2 top çalma ve 13.3 verimlilik puanı ortalamasına ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'nde de 21 maçta forma giyen Nigel Hayes-Davis, 10.29 sayı, 4.9 ribaunt, 1.76 asist ve 0.86 top çalma istatistikleriyle oynadı. (AA)

