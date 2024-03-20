Nihat Hatipoğlu’nun iki fetvası herkesi güldürdü. 'Hocam iki evlilik yapanlar Ahiret'te hangi eşleriyle beraber olacak?'

Nihat Hatipoğlu, “Nihat Hatipoğlu ile İftar” programında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Bir izleyicinin, “İki evlilik yapan biri ahirette hangi eşiyle olacak?” sorusuna verdiği cevap herkesi güldürdü.

Hatipoğlu, Ramazan’da soruları cevaplamaya devam ediyor ve gençlerin sorularını da es geçmiyor.

“Nihat Hatipoğlu ile Sahur” programının onuncu bölümünde, bir izleyicinin aynı soruyu sorması üzerine Hatipoğlu’nun cevabı dikkat çekti.

“İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR”

Hatipoğlu, “Öncelikle cennete girmek gerekiyor, çünkü cennete giremeyenler eşsiz kalacak” dedi.

Ardından Hatipoğlu, “Bir erkek önce bir kadınla evlenir, eşi vefat ettikten sonra başka bir evlilik yaparsa, iki farklı görüş var. Birincisi, erkeğin hangi kadını sevdiğine bağlı olarak Allah onları birleştirecek. Diğer görüşe göre ise, erkeğin cennette son eşiyle birlikte olacağı yönünde” diye açıklamalarına devam etti.

Hatipoğlu, izleyicileri yine güldürdü.