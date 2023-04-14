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Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu

Programda kendisine gelen sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu kendisine gelen soru ve soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:44
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Nihat Hatipoğlu'na büyü yapmak için kedilerin kuyruğunu kesmek günah mı sorusu soruldu

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
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Editör: Osmancan EROK

ATV ekranlarındaki programda kendisine gelen sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu'na seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

“İçimde ukde kaldı yaklaşık 8 aydan beri bir ilişkim vardı. Nişanlık evresine kadar geldi, bana bazı ağır ithamları oldu. Bir cafeye gittiğimiz zaman 'Cebinde akrep var', 'Çok cimrisin' gibi kelimeler kullandı benim ağırıma gitti ben de onu bıraktım. Günahı ona mı yazılır yoksa bana mı yazılır?" sorusu dikkat çekti.

BUGÜN AKREP VAR DİYOSA YARIN YILAN VAR DİYECEK

Nihat Hatipoğlu buna yanıt olarak "Bugün akrep var diyorsa yarın yılan var diyecek. Bir insanın ödeme gücü var, insan gider sevdiği kıza simit ikram eder hanımefendiyse simidi bölüşür daha başta paranızla itham ediyorsa sizi ileride üzerdi. Doğru olanı yapmışsın sorumluluk sana ait değil" dedi.

SEVİP DE SEVİLMEMENİN GÜNAHI NEDİR

Genç bir kadın ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na sahurda "Sevip de sevilmemenin günahı nedir? Umut verip de yarı yolda bırakmanın günahı nedir" diye sorunca sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu bu soruya "Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır. Ama iyi niyetlidir bakar karakterde farklılıklar vardır senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur, gerçi 'karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin... Ama bence bir görüşmede bile birkaç soruda insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız" yanıtını verdi.

BÜYÜ YAPMAK İÇİN KEDİLERİN KUYRUĞUNU KESMEK GÜNAH MI

Son olarak Nihat Hatipoğlu'na "Büyü yapmak için kedilerin kuyruğunu kesmek günah mı?" sorusu geldi.

Hatipoğlu konuşmasında "Kedinin kuyruğunu, patilerini kesiyorlar. Çok utanmazca bir şey. Bu kedilerden ne istiyorsunuz Allah aşkına, günahsız masum hayvanlar ya" dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuşmasının devamında ise "Kendi halinde gariban hayvanlar. Araştırdım bu ne vahşet, ayağını kesiyorlar. Kuyruklarını kesip büyü de kullanıyorlarmış. O büyü yapan utanmazların suçu. Allah bütün masumların hakkını sorar" diyerek isyan etti.

Nihat Hatipoğlu "Kedilerin kuyruğunu, patilerini kesmek... Şiddetle uyarıyorum. Böyle şeylerden uzak durun" dedi.

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