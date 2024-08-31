Nihat Kahveci Fenerbahçe yönetimine ateş püskürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sofyan Amrabat'a dair de konuştu.

''LILLE MAÇI ÖNCESİ GÖRMEK İSTERDİM''

Sofyan Amrabat transferinde geç kalındığını işaret eden Nihat Kahveci, ''Şu Amrabatı, Lille maçı öncesi Lugano'yu geçtikten sonra görmek isterdim. İsmail Yüksek'in 120 dakika çektiği eziyete yardımcı olurdu orta sahada. Belki de o muhteşem uzun paslarıyla bir tane uzun top atardı... Çünkü 40 metre atıyor, adamın ağzına atıyor, sağlı sollu.'' ifadelerini kullandı.

''ZAMANLAMASINI ELEŞTİRİRİM''

Konuşmasını sürdüren Kahveci, ''Ben bu transferi eleştirebilir miyim? Futbolcuyu eleştirebilir miyim daha doğrusu... Zamanlamasını eleştirebilirim. Sen biliyorsun play-off oynayacağını niye daha önce gelmedi. Ferdi'yi sattık para geldi diye mi geldi? O zaman diğer oyuncuları almayacaktın. O limiti kapatmayacaktın. Nerede Levent Mercan, Oğuz Aydın?'' sözleriyle Fenerbahçe yönetimine eleştiride bulundu.