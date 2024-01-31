Nijer Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA
Nijer Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Nijer Cumhuriyeti’nin Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı olan Ali Mahamane Lamine Zeine’nin Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Yazılı açıklamada, “Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetini kabul ederek 31 Ocak-3 Şubat 2024 tarihleri arasında ülkemize çalışma ziyareti yapacaktır. 1 Şubat Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirilecek, iş birliğimizi geliştirmek için neler yapabileceğimiz konuşulacaktır. Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve küresel konular üzerine de fikir alışverişinde bulunulması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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ALİ MAHAMANE LAMİNE ZEİNE KİMDİR?

Ali Mahamane Lamine Zeine, Nijer Cumhuriyeti’nin şu anki başbakanı ve ekonomi ve finans bakanıdır. 1965 yılında doğan Zeine, ekonomist olarak çalıştı ve 2023 yılında askeri cunta tarafından başbakan olarak atandı.

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