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Nijerya'da 83 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir yılda 83 bin terör örgütü Boko Haram ve ISWAP üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 23:38
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Nijerya'da 83 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

Nijerya'da 83 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu
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(AA) - Teröristlere karşı yürütülen "Hadin Kai Operasyonu" Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram ve ISWAP'tan Temmuz 2021'den bu yana yaklaşık 83 bin teröristin teslim olduğunu belirtti.

Musa, bu sayının 41 binini çocukların oluşturduğunu aktararak "Teröristler kendi çocukları olan yeni bir terörist grubu geliştirmeye çalışıyorlardı ve bu çok tehlikeli olurdu." dedi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hâla ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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