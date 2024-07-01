Nijerya'da cezaevinde 25 kolera vakası görüldü

Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Tunbosun Ogunbanwo, yaptığı yazılı açıklamada, son 72 saat içinde cezaevinde 25 kolera vakasının görüldüğünü belirtti. Ogunbanwo, Lagos'ta acil tıbbi ve çevresel müdahale önlemlerinin hızla devreye sokulduğunu vurguladı.

Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, Dünya Sağlık Örgütü'nün cezaevindeki salgınla mücadele için 10 bin doz ilaç desteği sağladığını duyurdu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana ülkenin 31 eyaletine bağlı 107 bölgesine kolera salgınının yayıldığını ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e ulaştığını bildirmişti. Ülkede 26 Haziran'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve su kaybına yol açarak tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Nijerya'da temiz suya erişim sıkıntısı ve yetersiz tıbbi müdahale, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede ayrıca sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklar da sıkça görülüyor.