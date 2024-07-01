Nijerya'da cezaevinde 25 kolera vakası görüldü

Kaynak: AA
Nijerya'da cezaevinde 25 kolera vakası görüldü

Nijerya'da kolera salgını hızla yayılmaya devam ederken, ülkenin Lagos şehrindeki Kirikiri Cezaevi'nde 25 yeni vaka tespit edildi.

Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Tunbosun Ogunbanwo, yaptığı yazılı açıklamada, son 72 saat içinde cezaevinde 25 kolera vakasının görüldüğünü belirtti. Ogunbanwo, Lagos'ta acil tıbbi ve çevresel müdahale önlemlerinin hızla devreye sokulduğunu vurguladı.

Lagos Eyaleti Sağlık Komiseri Akin Abayomi, Dünya Sağlık Örgütü'nün cezaevindeki salgınla mücadele için 10 bin doz ilaç desteği sağladığını duyurdu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana ülkenin 31 eyaletine bağlı 107 bölgesine kolera salgınının yayıldığını ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e ulaştığını bildirmişti. Ülkede 26 Haziran'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve su kaybına yol açarak tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Nijerya'da temiz suya erişim sıkıntısı ve yetersiz tıbbi müdahale, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede ayrıca sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklar da sıkça görülüyor.

Son Haberler
Son dakika. TSK Suriye'ye takviye ekip gönderdi. Suriye'nin kuzey sınırı kapatılıyor Gündem
Son dakika. TSK Suriye'ye takviye ekip gönderdi. Suriye'nin kuzey sınırı kapatılıyor
Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı Spor
Fenerbahçe kombine bilet fiyatlarını açıkladı
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı Yerel Haberler
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı Dünya
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı Dünya
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı Dünya
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı Gündem
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı