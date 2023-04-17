Nijerya'da en az 33 kişi silahlı kişiler tarafından öldürüldü

VOA'nın haberine göre, yerel bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, pazar günü silahlı kişilerin kuzeybatı Nijerya'da bir köye saldırdığı ve en az 33 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Katliamın gerçekleştiği Zangon Kataf bölgesinin başkanı Francis Zimbo, Kaduna eyaletine bağlı Runji'deki şiddet olaylarında 35'ten fazla evin yıkıldığını söyledi.

Eyalet güvenlik komiseri Samuel Aruwan, "Askerler saldırganlarla şiddetli bir çatışma yaşadı ve hala buradalar" dedi.

Şu ana kadar cinayetlerin sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmedi. Ancak eşkıya çeteleri, fidye için adam kaçırma ve sivilleri öldürme de dahil olmak üzere bölgedeki saldırılardan sorumlu olmakla suçlanıyor. Bu ayın başlarında silahlı kişilerin, saldırının meydana geldiği yerden arabayla yaklaşık yarım saatlik mesafede 10 öğrenciyi kaçırdığı da hatırlatıldı.

Nijerya hükümeti, güvenlik güçlerinin silahlı kişilerin sığınaklarını hedef alan askeri operasyonları artırmasıyla geçen yıl saldırılarda azalma olmasına rağmen ülkenin kuzeybatısındaki şiddeti bastırmaya çalışıyor.