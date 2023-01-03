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Nijerya'da kolera salgını 9 can aldı

Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde patlak veren kolera salgını nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:31
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Nijerya'da kolera salgını 9 can aldı

Nijerya'da kolera salgını 9 can aldı
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Nijerya'nın Ebonyi eyaletinin Afikpo bölgesinde kolera salgını tespit edildi.

Salgında 9 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyalet yönetimi, salgınla mücadele için sağlık ekipleri oluşturdu.

Temiz su yetersizliği

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanı sıra tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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