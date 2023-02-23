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Nijerya'da muhalefet partisinin mitingine saldırı oldu

Nijerya'nın en kalabalık şehirlerden biri olan Kano'da muhalefet partilerinden Yeni Nijerya Halk Partisinin (NNPP) düzenlediği mitinge kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 19:51
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Nijerya'da muhalefet partisinin mitingine saldırı oldu

Nijerya'da muhalefet partisinin mitingine saldırı oldu
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Başkent Abuja'da 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 adayın dün barış anlaşmasını imzalamasının ardından bugün Kano'da NNPP miting düzenledi.

Mitingde kimliği belirsiz kişiler, NNPP adayı Rabiu Musa Kwankwaso'yu karşılamaya giden destekçilerine pala ve sopayla saldırdı.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, birçok araç zarar gördü ve bazıları da kundaklandı.

Kano Eyalet Polisi Komiser Yardımcısı Mu'azu Mohammed, yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan şiddet olayları nedeniyle NNPP'nin mitinginin iptal edildiğini belirtti.

Mohammed, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruştama başlatıldığını kaydetti.

Ülkede seçimler yaklaşırken şiddet olayları da artmaya devam ediyor.

Anambra eyaletinde dün düzenlenen saldırıda İşçi Partisi senatör adayının yanı sıra 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları dün ikinci kez barış anlaşması imzalamıştı.

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