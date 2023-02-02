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Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:37
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Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
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Dün Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Naka bölgesine gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, saldırının ardından polisin silahlı kişilerle çatışmaya girdiğini belirtti. Anene, çatışmada yaralanan bir polisin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

25 Şubat'ta devlet başkanlığı seçimi yapılacak

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede 25 Şubat'ta yapılacak devlet bakanlığı seçimlerini kazanacak adayın, güvenlik sorunları başta olmak üzere ülkedeki çeşitli sorunlara çözüm bulması bekleniyor.

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