Gaziantep'te Togg T10X şarj olurken alev aldı

Gaziantep'te, Togg T10X model elektrikli otomobiln şarj olurken aniden alev alması çevrede panik yarattı. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve insanların elektrikli araçlara yönelik güvenlik endişelerini artırdı. Neyse ki, olayda yaralanan veya zarar gören olmazken, yetkililer olayın nedenini araştırmaya başladılar. Elektrikli araç kullanıcılarını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı ve şarj işlemlerinin güvenlik kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.