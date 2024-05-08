Gaziantep'te Togg T10X şarj olurken alev aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep'te Togg T10X şarj olurken alev aldı
Elektrikli otomobil Togg T10X'in şarj olurken alev alması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Gaziantep'te, Togg T10X model elektrikli otomobiln şarj olurken aniden alev alması çevrede panik yarattı. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve insanların elektrikli araçlara yönelik güvenlik endişelerini artırdı. Neyse ki, olayda yaralanan veya zarar gören olmazken, yetkililer olayın nedenini araştırmaya başladılar. Elektrikli araç kullanıcılarını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı ve şarj işlemlerinin güvenlik kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

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