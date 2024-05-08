Yüzen güneş enerjisi santrali yok oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Yüzen güneş enerjisi santrali yok oldu!
Hindistan'ın Madhya Pradesh kentindeki dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi santrali, fırtına nedeniyle neredeyse tamamen yok oldu.

Madhya Pradesh kentindeki dev yüzen güneş enerjisi santralinin, şiddetli bir fırtına nedeniyle neredeyse tamamen zarar gördüğü bildirildi. Dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi santrali olarak bilinen tesis, beklenmedik bir doğal afetin etkisiyle büyük hasar aldı.

Fırtına sonucu oluşan şiddetli rüzgarlar ve dalgalardan etkilenen santraldeki panellerin birçoğu zarar gördü ve bazıları tamamen yerinden söküldü. Yetkililer, olayın ardından santralin işlevsiz hale geldiğini ve tamirat için ciddi çaba gerektiğini belirtti.

Bu beklenmedik felaket, güneş enerjisinin gelecekteki kullanımı ve güneş enerjisi santrallerinin dayanıklılığı hakkında önemli bir tartışma başlatabilir. Hindistan'da güneş enerjisi endüstrisinin bu tür doğal afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için yeni önlemler alınması bekleniyor.

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