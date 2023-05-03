Nijerya'nın ilk kadın antrenöründen tarihi hamle

Nijerya'nın ilk kadın antrenörü Fatima Dahiru, eşini kaybetmenin acısını futbolla yenerken kurduğu takımla tarihe geçti.

Nijerya'nın ilk kadın antrenöründen tarihi hamle

Nijerya'nın ilk kadın futbol antrenörü Fatima Dahiru, eşinin ölümüyle yaşadığı acıyı futbolla hafiflettiğini belirterek "Eşimi kaybedince her şeyden uzak durdum. O dönem dünyada beni mutlu eden tek şey, mahallemdeki futbol oynayan çocuklardı." dedi.
Ülkenin Kano eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Dahiru, AA muhabirine, futbol antrenörü olma serüvenini anlattı.
Dahiru, "Manya United" adlı bir takım kurduğunu ve erkek oyunculara antrenörlük yaptığını belirtti. Çocukluğundan bu yana futbola oldukça ilgi duyduğunu dile getiren Dahiru, kız çocuklarının bu sporla ilgilenmesi ayıp karşılandığı için o dönem futboldan uzak durmak zorunda kaldığını söyledi.
"BENİ AYIPLIYORLAR"

Antrenörlüğe başlarken de çok sayıda kişiden eleştiri aldığını ifade eden Dahiru, "Mahalle sakinleri, özellikle kadınlar, benim yaptığım işin kültürümüzde olmadığını savunuyor. İnsanlar, ne zaman beni futbol sahasında görse ayıplıyor." diye konuştu.
Dahiru, mutluluğu futbolda bulduğunu, bundan dolayı işittiği nahoş sözlere rağmen antrenörlüğe devam ettiğini vurguladı.
Fatima Dahiru, "Eşimi kaybedince her şeyden uzak durdum. O dönem dünyada beni mutlu eden tek şey, mahallemdeki futbol oynayan çocuklardı. Onları izlemeye giderdim. Hatta bazen onlara top alırdım." ifadelerini kullandı.
Dahiru, zamanla çocuklarla güçlü bir bağ kurduğunu, maçlarda onlara hakemlik yaptığını ve böylece insanların dikkatini çekmeye başladığını kaydetti.
HAYALİNİ AÇIKLADI
Dahiru, kurduğu takımla bugüne kadar 3 kupa kazandıklarını, dördüncü kupa için de hazırlık yaptıklarını söyledi.
İleride sadece kız çocuklarından oluşan bir futbol takımı kurmak istediğini vurgulayan Dahiru, "Diğer kadınlara seslenmek istiyorum; futbol sadece erkeklerin işi değil, kadınlar da oynayabilir. Eminim burada futbol oynamak isteyen kızlar var ancak halk tarafından ayıplanır diye denemek bile istemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Dahiru, gelecekte büyük bir takımın antrenörlüğünü yapmak istediğini dile getirdi.

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