Nikah memurundan yeni evli çifte ders niteliğinde tavsiye: "Mükemmeli aramayın"

Kaynak: Haber Merkezi
Nikah memurundan yeni evli çifte ders niteliğinde tavsiye: "Mükemmeli aramayın"
Nikah memurunun, nikahını kıydığı çifte verdiği tavsiyeler sosyal medyada beğeni topladı.

Bir nikah memurunun, evlenen çifte verdiği akıl dolu tavsiyeler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Tavsiyeler arasında en dikkat çekici olanı şu şekildeydi: "Mükemmeli aramayın, hiçbirimiz mükemmel değiliz. Eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin, maalesef ki bunu hiç kimse yapamıyor." Bu sözler, evlilikte gerçekçi beklentilerin önemine vurgu yaparak, çiftler arasında anlayış ve uyumu teşvik etti. Sosyal medya kullanıcıları, bu akılcı ve içten tavsiyeleri takdirle karşıladı ve paylaştı.

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