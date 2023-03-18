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Nilüfer Belediyespor PTT'ye geçit vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor, PTT ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:58
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Nilüfer Belediye rakibini mağlup etti

Nilüfer Belediyespor PTT'ye geçit vermedi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Bianka, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Gizem Mısra Aşçı, Sude Naz Uzun, Derin Ezgi Taşdemir, Elif Su Yavuz)

Nilüfer Belediyespor: İlayda Uçak, Atkinson, Nuneviller, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Ecenur Aksoy, Radosova)

Setler: 18-25, 25-22, 20-25, 14-25

Süre: 101 dakika (23, 30, 26, 22)

 

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