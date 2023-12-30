Kadın Korosu'ndan moral konseri

Kaynak: İHA
Kadın Korosu'ndan moral konseri
Bursa Nilüfer Kadın Korosu'ndan moral konserinin gelmesi dikkat çekti.

Bursa Nilüfer Kadın Korosu, sosyal sorumluluk bilinciyle düzenlediği konserlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu seferki konserin adresi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi Hematoloji Çocuk Onkoloji Kliniği oldu. Burada yatan çocuklar ve anneleri için yeni yıl öncesi moral verici bir müzik ziyafeti sundular.

Konserin açılışını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekan Yardımcısı ve Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Elif Güler Kazancı yaptı.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, başhekim yardımcıları, hastane yöneticileri, sağlık personeli ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Halime Topal da konserde hazır bulundu. Konser, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Hematoloji Çocuk Onkoloji Kliniği’nin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikti.

Koro, hem çocuklar hem de anneler için seçtiği şarkılarla coşkulu bir performans sergiledi. Önce çocuk şarkılarıyla çocuklarla eğlendiler, sonra da türkülerle annelerin gönüllerini aldılar. Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, “Her yıl farklı sosyal etkinliklerle moral konserleri düzenliyoruz. Annelerin ve çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek bize de büyük bir keyif veriyor. Çocuklara yılbaşı hediyesi olarak atkı, eldiven, bere ve pijama verdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ikramları ve illüzyon gösterisi de etkinliğe renk kattı” diye konuştu.

Etkinlik, oyun havaları eşliğinde pasta kesimiyle sona erdi. Koro, bu konserden sonra hastanenin Nilüfer Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde yatan hastalar ve personel için de bir konser daha verdi. Gürel, “Koro olarak amacımız, konserlerimizle toplumsal farkındalık yaratmak, müziğin terapötik gücünden faydalanarak her kesime ulaşabilmek. Yeni yılın tüm insanlara sağlık ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Koro, huzurevleri konserlerine de devam edecek.

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