Melike Şahin’i yılbaşında dinlemenin bedeli belli oldu. Konser bilet fiyatı 3 çeyrek altına denk

Yılbaşın yapılacak konserler ve bilet fiyatları açıklandı.

Yeni yılı dışarıda ve eğlenerek geçirmek isteyenler konser biletlerine akın etti.

Son dönemlerin popüler şarkıcısı Melike Şahin’in konser bilet fiyatları gündem oldu.

Şahin’in bilet fiyatları 12 bin 500 TL'den başlıyor ve 20 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Şarkıcının konser bilet fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada, “Sanki Beyonce, bu fiyatla ev kurulur” yorumları geldi.

Ayrıca konserin yemekli olduğu da öğrenildi.

Öte yandan Şahin’in geçtiğimiz haftalarda konseri rüzgar nedeniyle iptal olmuştu. Şahin tepkilerin odağına oturmuştu.