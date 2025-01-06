Nippon Steel’in büyüme planlarını tehdit altında

Japonya'nın önde gelen çelik üreticisi Nippon Steel, ABD Başkanı Joe Biden’ın 14.9 milyar dolarlık U.S. Steel alımını güvenlik endişeleri nedeniyle reddetmesinin ardından büyüme stratejisinde değişikliğe gitmek zorunda kalabilir. Biden’ın, geçen hafta cuma günü yaptığı bu açıklama, Nippon Steel’in 1 yıllık inceleme sürecinin ardından planlanan satın almayı engelledi. Ancak analistler, şirketin hisselerinin kısa vadede artış gösterebileceğini belirtiyor.

Nippon Steel’in hisse fiyatı, alımın engellenmesinin ardından yalnızca yüzde 0.75 oranında bir düşüş gösterdi. Bu düşüş, Japonya’nın en büyük hisse senedi endeksi olan Topix’e kıyasla daha düşük bir oranla gerçekleşti. U.S. Steel’in hisse fiyatları zaten daha önce alım teklifinin altında işlem görmekteydi. Analistler, Nippon Steel’in alım için gerekli finansmanı sağlaması konusunda belirsizlikler bulunduğunu, ancak alımın gerçekleşmemesinin kısa vadede finansal kaygıları ortadan kaldırarak şirketin hisse fiyatını destekleyebileceğini belirtiyorlar.

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ABD YATIRIMLARI KONUSUNDA ENDİŞELER ARTIYOR

Nippon Steel, bu satın alım ile küresel ham çelik üretim kapasitesini yıllık 85 milyon ton seviyesine çıkarmayı ve uzun vadeli hedefi olan 100 milyon ton kapasiteye yaklaşmayı planlıyordu. Ancak Biden’ın engellemesi, Japonya’daki iş dünyasında tedirginliğe yol açtı. Japonya, ABD ekonomisinde en büyük yabancı yatırımcı konumunda bulunuyor ve bu engelleme, gelecekteki yatırımların etkilenebileceği endişelerine yol açtı.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, bu durumu "ciddi bir mesele" olarak nitelendirerek, ABD hükümetinden bu güvenlik endişelerinin nedenini açıklamalarını istedi. Japonya hükümeti, Biden’ın kararına karşı tepkisini dile getirerek, Nippon Steel için somut destek önlemleri üzerinde durduklarını belirtti.

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HUKUKİ SÜREÇ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Nippon Steel ve U.S. Steel, Biden’ın kararını “yasadışı” olarak nitelendirerek, yasal haklarını korumak amacıyla gerekli adımları atacaklarını duyurdular. Ancak, bazı hukuk uzmanları ve danışmanlar, olası bir hukuki mücadelenin oldukça zorlu olacağı konusunda uyarıyorlar.

Nippon Steel Başkanı Tadashi Imai, şirketin bu konuda yasal bir mücadele başlatmayı düşündüğünü belirterek, ABD hükümetinin alım süreci ve kararın düzgün bir şekilde ele alınmadığını ifade etti. Ancak bazı analistler, ABD’deki siyasi ortamın da bu durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini, özellikle Trump’ın başkanlık dönemine yönelik olası bir durumu işaret etti.

Şu anda şirketin büyüme planları belirsiz olsa da, analistler Nippon Steel’in finansal beklentilerinin değişmediğini ve şirketin önümüzdeki mali yılda önemli bir büyüme kaydedebileceğini öngörüyor. Bu durum, şirketin hisseleri için olumlu bir gelişme olabilir.