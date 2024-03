Biden’dan Nippon Steel'in US Steel'e ilişkin açıklama

ABD Başkanı Biden’dan U.S. Steel Corp’un satın alınmasına dair beklenen açıklama geldi. Biden şirketin Japon Nippon Steel tarafından satın alınmasına karşı olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden’ın yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilk kez açıkça karşı çıktığını söyleyerek, Japon Nippon Steel tarafından 14,9 milyar dolara satın alınacak olan US Steel Corp'un yerli bir Amerikan şirketi olarak kalması gerektiğini belirtmişti.

Başkan "U.S. Steel, yüzyılı aşkın bir süredir ikonik bir Amerikan çelik şirketi olmuştur ve yurt içinde sahip olunan ve işletilen bir Amerikan çelik şirketi olarak kalması hayati önem taşımaktadır.” İfadelerini kullandı.

Fakat Biden'ın anlaşmayı bozmak amacıyla herhangi bir ABD düzenleyici otoritesini kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. ABD şirketlerine yapılan yabancı yatırımları inceleyen güçlü bir panel olan ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), anlaşmanın ulusal güvenlik gerekçesiyle engellenmesini tavsiye etme yetkisine sahip.

Beyaz Saray aralıkta US Steel'in ulusal güvenlik açısından kritik olan çelik üretimindeki temel rolüne bakıldığında önerilen satın alımın "ciddi incelemeyi" hak ettiğini belirtmişti.