Nişanda çocuklar eteğine basınca yeni gelin çocukların yüzüne sprey sıktı

Nişan ve düğünlerde çocukların sahne ortalarında oynaması alışık olduğumuz görüntülerden. Ancak bu kez sonu farklı bitti.

"Sizce nişanımda ufak çaplı sinir krizi geçirdiğimi gören yengelerim devreye girmiş midir" başlığıyla paylaşılan videoda yeni nişanlanan genç kız, nişanlısı ile birlikte dans ederek havaya kar spreyi sıktı.

O esnada bir çocuk eteğine basınca nişanlı kız çok sinirlendi.

Elindeki kar spreyini etraftaki tüm çocukların suratına sıkan yeni nişanlının bu davranışı tepki çekti.

O video sosyal medyada tartışma yarattı.