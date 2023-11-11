Nişanda çocuklar eteğine basınca yeni gelin çocukların yüzüne sprey sıktı

Nişan töreninde kar spreyini havaya sıkarak dans eden gelinin eteğine etraftaki çocuklar basınca, genç kız sinirlenerek çocukların yüzüne sprey sıktı.

Nişanda çocuklar eteğine basınca yeni gelin çocukların yüzüne sprey sıktı

Nişan ve düğünlerde çocukların sahne ortalarında oynaması alışık olduğumuz görüntülerden. Ancak bu kez sonu farklı bitti.

"Sizce nişanımda ufak çaplı sinir krizi geçirdiğimi gören yengelerim devreye girmiş midir" başlığıyla paylaşılan videoda yeni nişanlanan genç kız, nişanlısı ile birlikte dans ederek havaya kar spreyi sıktı.

O esnada bir çocuk eteğine basınca nişanlı kız çok sinirlendi.

Elindeki kar spreyini etraftaki tüm çocukların suratına sıkan yeni nişanlının bu davranışı tepki çekti.

O video sosyal medyada tartışma yarattı.

nisan-kapak.jpg

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Erdoğan ve Esad aynı fotoğrafta yer aldı Gündem
Erdoğan ve Esad aynı fotoğrafta yer aldı
Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi'nden çekilin' çağrısı Spor
Galatasaray'a 'Şampiyonlar Ligi'nden çekilin' çağrısı
Küçükçekmece’de fırtınadan dolayı duvar çöktü Gündem
Küçükçekmece’de fırtınadan dolayı duvar çöktü
Dilan Polat ve kardeşinin daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı Gündem
Dilan Polat ve kardeşinin daha önce aldığı hapis cezası ortaya çıktı
Hasan Arat Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecek Spor
Hasan Arat Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecek
Eşi çok alışveriş yaptığı için eşine tasma takarak gezen adam tepki topladı Video
Eşi çok alışveriş yaptığı için eşine tasma takarak gezen adam tepki topladı
Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı Gündem
Trakya'yı sağanak vurdu: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı